"حرس الحدود" يتصدّى لتهريب 60 ألف قرص محظور بعسير و250 كجم قات بجازان

نجحت دوريات حرس الحدود بمنطقة جازان، في منع تهريب 250 كجم من القات، في عمليتين بالعارضة والدائر، كما أحبطت في منطقة عسير تهريبَ 60 ألف قرص محظور.
وتفصيلًا: قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على "3" مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لتهريبهم "60000" قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقّهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
كما أحبطت الدورياتُ البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريبَ "130" كيلوجرامًا من نبات القات المخدّر، وجرى استكمالُ الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وقد قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية؛ لتهريبه "120" كيلوجرامًا من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقّه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كلّ ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.