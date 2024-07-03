سهولة الانتقال وزيادة فرص الاستقطاب.. تعرَّف على مزايا نظام التأمينات الجديد للملتحقين الجدد

وسيتم وفق النظام الجديد رفع نسب الاشتراكات تدريجياً على مدى أربع سنوات، بمعدل 0.5% لكل عام، ابتداءً من السنة الثانية، فيما ستكون السن النظامية لاستحقاق التقاعد هي 65 سنة، ويشترط أن تكون المدة اللازمة للتقاعد المبكّر هي 30 سنة اشتراكاً، كما يتيح النظام الجديد للجهات استقطاب الكفاءات وسهولة تنقلها ما بين القطاعيْن العام والخاص.