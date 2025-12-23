اعتماد "شرعان" و"وادي نخلة" ضمن مواقع السماء المظلمة يعزز مكانة العُلا عالميًا

ويمثل هذا الإنجاز امتدادًا لاعتماد موقع منارة العُلا ومحمية الغراميل في عام 2024، كأول مواقع معترف بها في المملكة ودول الخليج في هذا المجال، ما يعزز مساعي العُلا لترسيخ موقعها العالمي في حماية السماء الليلية وتطوير السياحة الفلكية.