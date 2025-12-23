اعتماد "شرعان" و"وادي نخلة" ضمن مواقع السماء المظلمة يعزز مكانة العُلا عالميًا

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا حصول محميتي شرعان ووادي نخلة على اعتماد رسمي من الجمعية الدولية للسماء المظلمة، ليُسجّلا ضمن المواقع العالمية المعتمدة التي تحظى بالحماية من التلوث الضوئي، وينضما إلى أكثر من 250 موقعًا حول العالم.
ويمثل هذا الإنجاز امتدادًا لاعتماد موقع منارة العُلا ومحمية الغراميل في عام 2024، كأول مواقع معترف بها في المملكة ودول الخليج في هذا المجال، ما يعزز مساعي العُلا لترسيخ موقعها العالمي في حماية السماء الليلية وتطوير السياحة الفلكية.
ويغطي اعتماد محميتي شرعان ووادي نخلة مساحة تُقدّر بـ 6.146 كيلومترات مربعة، مما يعكس توسع نطاق الحماية البيئية في المحافظة، ودعم جهود الهيئة في الحد من التلوث الضوئي على نطاق جغرافي واسع.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مستهدفات الهيئة الملكية لمحافظة العُلا الرامية إلى صون الكنوز الثقافية والطبيعية، وتوفير بيئة مستدامة تحافظ على الحياة الفطرية، وتدعم استكشاف النجوم ومراقبة السماء في ظروف مثالية، بفضل صفاء سماء العُلا الاستثنائي.
وتُعد الجمعية الدولية للسماء المظلمة جهة معنية بمكافحة التلوث الضوئي، ورفع الوعي بأهمية الحفاظ على السماء الليلية، ويؤكد هذا الاعتماد التزام الهيئة الملكية بتطوير السياحة الفلكية، ودعم علوم الفضاء، والاكتشافات البحثية والعلمية.
كما أعلنت الهيئة في وقتٍ سابق عن إطلاق مرصد "منارة العُلا"، الذي يشكل وجهة علمية متخصصة للاكتشافات والبحوث الفلكية، ورافدًا معرفيًا يعزز من مكانة العُلا كمركز عالمي لعلوم الفلك والتجارب العلمية المستدامة.
وتؤكد الهيئة حرصها على حماية البيئة الطبيعية وصون السماء الليلية، بما يعزز موقع العُلا وجهةً رائدة في السياحة البيئية والعلمية، في انسجام تام مع مستهدفات رؤية العُلا المتوافقة مع رؤية المملكة 2030.