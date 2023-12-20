سر التحول من "اعتمرنا" إلى "نسك".. الإجابة يقدمها وزير الحج عبر ملتقى الحكومة الرقمية

وأضاف: لدينا مشاريع هائلة في إثراء التجربة ومن يأتي إلى المملكة يرى مدى التطور ، وبالتالي نشأت هذه المنصة وهي بمثابة "سوبر آب" ليتلقى كل الخدمات فيما يتعلق بأداء النسك أو خدمات زيارة المواقع التاريخية أو خدمات عربات أو أي خدمات قطاع الخاص بشكل عام، وهذه المنصة وُجدت لإثراء ضيوف الرحمن سواء لمن يأتي من خارج المملكة أو من يكون داخل المملكة.