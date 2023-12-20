سر التحول من "اعتمرنا" إلى "نسك".. الإجابة يقدمها وزير الحج عبر ملتقى الحكومة الرقمية
كشف وزير الحج والعمرة د. توفيق الربيعة عن سبب التحول من "اعتمرنا" إلى "نسك".
وخلال مشاركته في ملتقى الحكومة الرقمية، قال "الربيعة": "اعتمرنا" كان بهدف تنظيم العمرة ودخول الروضة، ولكن الآن أصبح منصة رقمية وهي "نسك"؛ وذلك لتقديم خدمات كثيرة، ونريد أن نسهل على كل من يأتي إلى المملكة أن يحصل على كل الخدمات بكل سهولة، وأحد أهداف الرؤية هو إثراء تجربة زوار المملكة.
وأضاف: لدينا مشاريع هائلة في إثراء التجربة ومن يأتي إلى المملكة يرى مدى التطور ، وبالتالي نشأت هذه المنصة وهي بمثابة "سوبر آب" ليتلقى كل الخدمات فيما يتعلق بأداء النسك أو خدمات زيارة المواقع التاريخية أو خدمات عربات أو أي خدمات قطاع الخاص بشكل عام، وهذه المنصة وُجدت لإثراء ضيوف الرحمن سواء لمن يأتي من خارج المملكة أو من يكون داخل المملكة.
وأردف وزير الحج: هناك خدمات كثيرة جدًا يتم تقديمها عبر هذه المنصة وبالتالي يصعب حصرها ويقدمها القطاع الخاص.
وقال "الربيعة": إنه خلال جائحة كورونا نجحت الوزارة في تطوير خدمة "اعتمرنا" لتنظيم الدخول إلى الحرم الروضة الشريفة وأداء العمرة.
وأضاف "الربيعة" أن هذه الخدمة تطورت بشكل كبير وكانت أساساً لتطوير خدمات الكترونية مباشرة لضيوف الرحمن، وتحولت الآن إلى منصة "نسك".
وانطلقت أمس أعمال النسخة الثانية من "ملتقى الحكومة الرقمية"، وتتواصل اليوم بتنظيم هيئة الحكومة الرقمية تحت شعار "مستقبلنا الآن"، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، وبحضور عدد من الوزراء، ونخبة من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار في مجال الحكومة الرقمية على الصعيدين المحلي والدولي.
وافتُتحت أعمال الملتقى بكلمة لمحافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان بعنوان "مستقبلنا الآن"، أكد فيها أن هذا الملتقى يعكس حرص القيادة الرشيدة للمملكة على تشجيع وتمكين الجهات الحكومية من تسريع مسيرة التحول الرقمي، وتعزيز الصورة الذهنية للحكومة الرقمية، وزيادة التعاون والشراكات مع أصحاب المصلحـة المحليين والدوليين، لتحقيق رفاهية الشعوب وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.
وشهد اليوم الأول لأعمال الملتقى جلسات حوارية وورش عمل، شارك فيها عدد من الوزراء، ونخبة من المتخصصين في مجال الحكومة الرقمية من محليين ودوليين.