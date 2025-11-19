مركز ستارت سمارت ينظّم فعالية "مختبر الإدارة المالية" لتمكين رواد الأعمال

تعليقاً على انعقاد المختبر، علقت د. مي طيبة، عضو مجلس أمناء مؤسسة مجتمع جميل السعودية: "نؤمن في مؤسسة مجتمع جميل السعودية بأن التمكين المالي هو أحد أهم ركائز استدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومن خلال مختبر الإدارة المالية، نسعى إلى منح رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأدوات والمعرفة التي تساعدهم على فهم أعمق للجوانب المالية في مشاريعهم، بما ينعكس إيجاباً على نموها واستقرارها على المدى الطويل ودعم الإقتصاد الوطني ". وأضاف أ. محمد عبدالغفار، مدير عام أول لريادة الأعمال والمبادرات المجتمعية: "يشكّل مختبر الإدارة المالية امتداداً لالتزام مركز ستارت سمارت بتطوير مهارات رواد الأعمال في مختلف الجوانب التشغيلية، خاصة تلك التي تؤثر بشكل مباشر على استدامة الشركات. حيث نعمل على بناء منظومة متكاملة من المختبرات التي تدمج بين المعرفة النظرية والخبرة العملية، بما يتيح للمشاركين تحويل الأفكار إلى ممارسات مالية فعالة