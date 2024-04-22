مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يزيل أوراماً ضخمة بالثدي عبر جراحة تجميلية متقدمة

وأوضحت د. الصالح أن العملية تعرف أيضاً بجراحة الثدي المحافظة أو الاستئصال الموضعي الشامل، لأنه لا يستأصل سوى الأجزاء المتأثرة من أنسجة الثدي، عبر تقنية Bracketing wire loc، التي تتيح إزالة أورام الثدي غير المحسوسة عن طريق وضع عدة أسلاك إرشادية تساعد في إزالة الورم بالكامل عن طريق الجراحة التجميلية Oncoplastic breast surgery، مع الحفاظ على الشكل الجمالي للثدي واخفاء آثار العملية تماماً، مشيرة إلى أنه في هذه الحالة تم اكتشاف وتحديد كتلة كبيرة من التكلسات تمتد لنحو "6" سم بمساعدة الأسلاك، وتحت إرشاد جهاز الماموجرام وساعد الاكتشاف المبكر والدقة التي جرت بها عملية الاستئصال في تجنيب المريضة بفضل الله المضاعفات الخطيرة المعروفة لأورام الثدي، وأكدت على أن النجاح الكبير للعملية يعكس جاهزية مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان وحرصه على توفير أحدث التقنيات، وقبل ذلك توفر الكفاءات الطبية في كافة التخصصات.