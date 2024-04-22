مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يزيل أوراماً ضخمة بالثدي عبر جراحة تجميلية متقدمة

شهد مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان إجراء عملية تجميلية متقدمة وناجحة Bracketing wire loc لإزالة ورم بالثدي، لسيدة أربعينية مصابة بتكلسات ضخمة وغير طبيعية، ولا محسوسة، ذكرت ذلك د.نهى الصالح استشارية الجراحة العامة، رئيس الفريق الطبي المعالج للحالة.
التي قالت أن المريضة راجعت المستشفى لإجراء كشف روتيني للثدي، وأوضحت صور أشعة الماموجرام وجود تكلسات ضخمة وغير محسوسة، فتم أخذ خزعة وفحصها، فأظهرت النتائج أن بها خلايا غير طبيعية، فتم مناقشة الحالة مع استشاريي الأورام والأشعة، وخلص الفريق الطبي إلى خطة علاجية ارتكزت على إزالة الأورام مع الحفاظ على المظهر الجمالي للثدي، وذلك عبر تقنية حديثة تسمى بـ Bracketing wire loc، وبعد اتخاذ الترتيبات اللازمة أخضعت المريضة لعملية تجميلية تحت إرشاد الأشعة، تم فيها إزالة كافة التكلسات بدقة متناهية، وتكللت ولله الحمد جهود الفريق الطبي الذي شاركت فيه أيضاً د. فاتنة الطحان استشارية الأشعة التخصصية للثدي، بالنجاح التام، وقد أكدت فحوصات ما بعد العملية إزالة كافة التكلسات، وغادرت المريضة المستشفى بحالة صحية جيدة.
وأوضحت د. الصالح أن العملية تعرف أيضاً بجراحة الثدي المحافظة أو الاستئصال الموضعي الشامل، لأنه لا يستأصل سوى الأجزاء المتأثرة من أنسجة الثدي، عبر تقنية Bracketing wire loc، التي تتيح إزالة أورام الثدي غير المحسوسة عن طريق وضع عدة أسلاك إرشادية تساعد في إزالة الورم بالكامل عن طريق الجراحة التجميلية Oncoplastic breast surgery، مع الحفاظ على الشكل الجمالي للثدي واخفاء آثار العملية تماماً، مشيرة إلى أنه في هذه الحالة تم اكتشاف وتحديد كتلة كبيرة من التكلسات تمتد لنحو "6" سم بمساعدة الأسلاك، وتحت إرشاد جهاز الماموجرام وساعد الاكتشاف المبكر والدقة التي جرت بها عملية الاستئصال في تجنيب المريضة بفضل الله المضاعفات الخطيرة المعروفة لأورام الثدي، وأكدت على أن النجاح الكبير للعملية يعكس جاهزية مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان وحرصه على توفير أحدث التقنيات، وقبل ذلك توفر الكفاءات الطبية في كافة التخصصات.