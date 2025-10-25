تجمع مكة الصحي يستعرض "iSelfie" لمراقبة العلامات الحيوية بالذكاء الاصطناعي في ملتقى الصحة العالمي 2025

ويُعد ملتقى الصحة العالمي، الذي يُعقد خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الجاري في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، تحت شعار "استثمر في الصحة"، وبرعاية وزارة الصحة وبدعم من برنامج تحول القطاع الصحي المنبثق من رؤية المملكة 2030، حدثًا استثنائيًا يسلّط الضوء على أحدث الابتكارات الصحية بمشاركة نخبة من القادة والمبتكرين والخبراء العالميين من أكثر من 130 دولة.