تجمع مكة الصحي يستعرض "iSelfie" لمراقبة العلامات الحيوية بالذكاء الاصطناعي في ملتقى الصحة العالمي 2025

يشارك تجمع مكة المكرمة الصحي في ملتقى الصحة العالمي 2025، حيث يستعرض مشروع "iSelfie" المخصص لمراقبة العلامات الحيوية الشاملة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتصوير الضوئي لتحليل أنماط تدفق الدم في الوجه، ما يسهم في تسريع تقييم المريض بنسبة 70% وتقليص وقت الفحص من 7 دقائق إلى دقيقتين لكل مريض في أقسام الطوارئ وعيادات الفرز، مع الحفاظ على الدقة السريرية وتوفير مالي سنوي يصل إلى 15.3 مليون ريال.
ويُعد ملتقى الصحة العالمي، الذي يُعقد خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الجاري في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، تحت شعار "استثمر في الصحة"، وبرعاية وزارة الصحة وبدعم من برنامج تحول القطاع الصحي المنبثق من رؤية المملكة 2030، حدثًا استثنائيًا يسلّط الضوء على أحدث الابتكارات الصحية بمشاركة نخبة من القادة والمبتكرين والخبراء العالميين من أكثر من 130 دولة.
وأوضح تجمع مكة الصحي أن مشروع حلول العلامات الحيوية الذكية سيُطبَّق على جميع المستشفيات الأربعة عشر ومراكز الرعاية الصحية الأولية الخمسة عشر التابعة له، في خطوة توفر 120 ألف ريال سنويًا عبر إلغاء تكاليف شراء وصيانة أجهزة "ديناماب"، إضافة إلى خفض تكاليف رواتب كادر التمريض بمقدار 15.3 مليون ريال، وتحسين كفاءة القوى العاملة بنسبة 50% من خلال أتمتة عمليات الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على جودة الرعاية الصحية.
وأضاف التجمع أن الحلول الذكية للعلامات الحيوية تُعدّ خطوة محورية نحو التحول الرقمي الشامل في القطاع الصحي، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 واتجاهات الابتكار العالمية، من خلال تحويل الأجهزة اليومية إلى أدوات ذكية لمراقبة الصحة، وتحسين الوصول عبر الهواتف الذكية، وتعزيز الكفاءة عبر تسريع معالجة المرضى، إلى جانب تمكين الرعاية الذاتية الاستباقية القائمة على التكنولوجيا والأدلة العلمية.
يُذكر أن الملتقى يُعد منصة علمية ومهنية للممارسين الصحيين، من خلال أكثر من 100 جلسة حوارية وورش عمل نوعية تناقش مستقبل الرعاية الصحية، ودور الذكاء الاصطناعي، ورحلة المستثمر الصحي في المملكة، وغيرها من الموضوعات الحيوية. كما يوفر أكثر من 100 ساعة تدريب طبي مستمر معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
