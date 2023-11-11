الرئيس السيراليوني: منع الإمدادات الأساسية من الدخول لغزة صورة صارخة لانتهاك القانون الدولي

أكد الرئيس جولويس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون، أهمية هذه القمة المشتركة غير العادية التي تأتي في وقت مهم يتعلق بالوضع والموقف في قطاع غزة بفلسطين.
وقال في كلمته خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة بالرياض اليوم: "إن ما يحدث على صعيد الموقف الإنساني في غزة يزداد أسىً ووجعًا يومًا بعد يوم في ضوء المعاناة البشرية".
وأدان الرئيس جولويس مادا بيو تصاعد أعمال العنف في غزة والحالة المتدهورة التي تُعَرض حياة المدنيين للخطر وتُعَرض الأمن بصفة عامة والاستقرار في المنطقة للخطر.
وبيّن أن حصار ومنع الإمدادات الطبية والاحتياجات الأساسية من الدخول لقطاع غزة، والعقاب الجماعي؛ صورة صارخة لانتهاك القانون الدولي والإنساني الدولي، ومأساة من القتل والإصابات في صفوف المدنيين، علاوة على قطع المياه والكهرباء بشكل غير إنساني وتدمير المباني العامة والمساجد والمدارس ودور العبادة والمستشفيات.
وقال: "إن الوضع الإنساني يتطلب تدخلًا واستجابة طارئة متعددة الأوجه، ويجب بذل الجهود كافة لتسريع وصول المساعدات الإنسانية وتوفير الاحتياجات الأساسية لقطاع غزة"؛ داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة لإيقاف أو لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية غير المسبوقة.
وشدّد الرئيس جولويس على دور مجلس الأمن الدولي ومواثيق الأمم المتحدة، وأوجه التعاون الدولي، في تناول مختلف التحديات التي تواجه العالم بما في ذلك الأزمات الطبيعية وتوفير الدعم والتعامل الجماعي أثناء الأزمات والنزاعات، وتوفير حلول التسوية السلمية.
وأكد فخامته أن بلاده كمنسق لمجلس الدول المراقبة في مجلس الأمن الدولي، تواصل القيام بدورها لتوفير الأمن والاستقرار. وقال: "إننا كدولة عضو يجب أن نتصرف، وأن نضع الحلول لنعرف كيف يمكننا أن نواجه هذا العنف الدائر والهجمات العشوائية، وكذلك كيفية تيسير إمكانية وصول المساعدات الإنسانية والإغاثة".