الرئيس السيراليوني: منع الإمدادات الأساسية من الدخول لغزة صورة صارخة لانتهاك القانون الدولي

وقال في كلمته خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة بالرياض اليوم: "إن ما يحدث على صعيد الموقف الإنساني في غزة يزداد أسىً ووجعًا يومًا بعد يوم في ضوء المعاناة البشرية".