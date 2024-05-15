بعد إلغاء "المدمج".. المبنى الضيق يواصل إرباك أولياء أمور الطالبات بـ15 قرية في "جوة جازان"

طالب أولياء أمور الطالبات بـ15 قرية، يدرسن بالمرحلتين الثانوية والمتوسطة بالجوة جنوب غرب محافظة العارضة، إدارة تعليم جازان بإعادة النظر في قرار إلغاء "التعليم المدمج"، وتحويله إلى المسائي، موضحين أن القرار أربك الأسر في آخر شهرَين دراسيَّين من العام الحالي، متسائلين عن سبب الإلغاء بالرغم من نجاح التجربة بالمدارس التي طبقت النظام، ولا يزال مستمرًّا.