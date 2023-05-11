دوران عكسي.. إغلاق منافذ "دولي أبها- نجران" يعزل "سنحان وآل مقرح الحرجة"!

اشتكى أهالي راحة سنحان وعرض آل مقرح في محافظة الحرجة بمنطقة عسير، من إغلاق جميع المنافذ المتفرعة من الطريق الدولي "أبها- نجران" لخدمة الأهالي، مشيرين إلى أن هذا الإجراء أدى لعزلهم من الوصول لفتحة الدوران وسط الطريق؛ وذلك بعد أن قامت وزارة النقل مؤخرًا بتنظيم بعض التقاطعات على الطريق الدولي "أبها- نجران"، ومنها تقاطع راحة سنحان.