4 جلسات حوارية و7 أوراق عمل في اليوم الثاني لمؤتمر "الشبكات الذكية"

وأوضح الدكتور محمد التميمي محافظ هيئة الاتصالات والتقنية والفضاء، أن الهيئة تولي الأولوية للبنية التحتية الرقمية لرؤية 2030، موضحاً أنها مثلت الإلهام الذي مكنهم من تحقيق العديد من المنجزات خلال فترة قصيرة، مضيفاً "لقد عملنا مع منظومة الطاقة لإتمام المبادرات التكاملية التي تخدم المواطن، سواء في حلول النطاق الضيق لإنترنت الأشياء المستخدم لتمكين العدادات الذكية، أو عبر مراكز البيانات والحوسبة السحابية التي ستستخدم لتمكين الشبكات الذكية، وهو ما مكننا - ولله الحمد - من إصدار أكثر من 16 تنظيما يتقاطع مع مجال الشبكات الذكية في المملكة.