"الطيران المدني" تصرح للخطوط الموريتانية بدء تشغيل رحلتين بين نواكشوط والمملكة

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة العامة للطيران المدني المستمرّة لتعزيز الربط الجوي وتوسيع شبكة النقل الجوي؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 المتمثلة في جعل المملكة منصةً لوجستية عالمية، وفتح آفاق جديدة للسفر، والمتوافقة مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران.