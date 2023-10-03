"مركز الوثائق" يعقد أكثرَ من 435 ورشة لمنسوبي الأجهزة الحكومية

وأوضح مدير المركز الدكتور فيصل بن عبدالعزيز التميمي، أن هذه الورش واللقاءات تأتي تنفيذًا للأدوار الهامة المناطة بالمركز، والمتمثّلة في تعزيز الوعي الوثائقي لدى منسوبي الأجهزة الحكومية، واتخاذ كافة السبل المؤدّية إلى المحافظة على الوثائق الحكومية ومعلوماتها، لا سيما السرية منها، وتعزيز أمنها بما يعزّز الأمن الوطني للمملكة.