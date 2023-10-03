"مركز الوثائق" يعقد أكثرَ من 435 ورشة لمنسوبي الأجهزة الحكومية

عقد المركزُ الوطني للوثائق والمحفوظات أكثرَ من 435 ورشة عمل ولقاءً توعويًّا موجهًا لمنسوبي الأجهزة الحكومية في مختلف مناطق المملكة، وذلك منذ عام 1439هـ وحتى اليوم.
وأوضح مدير المركز الدكتور فيصل بن عبدالعزيز التميمي، أن هذه الورش واللقاءات تأتي تنفيذًا للأدوار الهامة المناطة بالمركز، والمتمثّلة في تعزيز الوعي الوثائقي لدى منسوبي الأجهزة الحكومية، واتخاذ كافة السبل المؤدّية إلى المحافظة على الوثائق الحكومية ومعلوماتها، لا سيما السرية منها، وتعزيز أمنها بما يعزّز الأمن الوطني للمملكة.
وبيَّن أن المركز انتهج عدة سبل لإقامة هذه الورش واللقاءات من خلال إقامتها بشكل حضوري أو افتراضي؛ لضمان نشر ثقافة أمن الوثيقة وشرح الأنظمة واللوائح المنظمة للعمل الوثائقي بين منسوبي الأجهزة الحكومية.
وأكّد التميمي أن المركزَ ماضٍ في جهوده الحثيثة الرامية لنشر الوعي الوثائقي بشتى السبل، وعلى أوسع نطاق، بما يحقّق الهدف الرئيس المتمثّل في تعزيز أمن الوثيقة، والذي يعدّ أحد المكونات الأساسية للأمن الوطني.