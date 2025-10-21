"دله الصحية" شريك تأسيسي في معرض الصحة العالمي 2025 و"عيادات دله" ترعى الحدث طبيّاً

في خطوة تؤكد مكانتها الريادية في قطاع الرعاية الصحية، أعلنت شركة دله الصحية عن مشاركتها في معرض الصحة العالمي 2025 المقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات – ملهم، وذلك بصفتها شريك تأسيسي للمعرض، في حين تتولى عيادات دله مهام الراعي الطبي الرسمي للحدث .ويُعد معرض الصحة العالمي أحد أبرز المنصات الدولية المتخصصة في الابتكار والتقنيات الطبية، ويستقطب نخبة من الخبراء والممارسين الصحيين وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم.