"الخضيري": القلق والعادات الغذائية من أبرز مسبّبات "القولون العصبي"

أوضح أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ أن تهيُّج القولون العصبي هو اضطراب بالجهاز الهضمي له أسباب عدة، منها النفسية مثل القلق والتوتر، أو بسبب أغذية معيّنة كتناول الفلفل، والقهوة وبعض المضافات الصناعية للوجبات مثل (الصلصات الصناعية).
وأضاف الخضيري؛ أن أبرز أعراض القولون العصبي هو الإحساس بالمغص أو الإسهال أو الإمساك أو غازات تضغط للأعلى وقد تسبّب ما يشبه الكتمة مع سماع ضربات القلب.
ونصح في تغريدة على حسابه في "إكس"، بأن أفضل علاج له هو الابتعاد عن مهيّجاته، وقد يخفّف من الأعراض الليمون الأسود أو الكمون واليانسون والبابونج.