بمشاركة 30 متطوعًا.. مبادرة لإزالة الكتابات العشوائية من الجدران بأحياء هدا الطائف

وشملت الأعمال المُنَفذة خلال المبادرة: طمس الكتابات العشوائية، وإعادة طلاء الجدران بأحياء الهدا، كما تم تنظيف وتجميل المواقع المستهدفة، وكانت فِرَق الرصد التابعة للفرع البلدي قد نفّذت أعمالًا ميدانية لرصد ملاحظات التشوه البصري للعمل على معالجتها وفق معايير وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.