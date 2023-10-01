دهس طالب بعد نزوله من حافلة مدرسية بالدمام.. و"تعليم الشرقية" يكشف التفاصيل

أوضح لـ“سبق“ المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، تفاصيل حادثة الدهس التي تعرض لها طالب بعد نزوله من حافلة مدرسية بمدينة الدمام، بأن الطالب تعرض لحالة دهس بعد نزوله من الحافلة المدرسية التابعة لشركة تطوير للنقل التعليمي التي تقله إلى منزله بعد نهاية اليوم الدراسي، مما أدى ذلك إلى وفاة الطالب رحمه الله رحمة واسعة.
وأكد "الباحص" أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة بإدارة الأمن والسلامة المدرسية تابعت الإجراءات المعمول بها في مثل تلك الحالات.
فيما رفعت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الطالب "البراء بن أحمد أبو شقاف" الذي يدرس بمدرسة أبي داؤود الابتدائية بمكتب تعليم غرب الدمام.
وأعربت أسرة "تعليم الشرقية" عن حزنها الشديد لوفاة الطالب، داعية الله له بالمغفرة والرحمة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.