دهس طالب بعد نزوله من حافلة مدرسية بالدمام.. و"تعليم الشرقية" يكشف التفاصيل

أوضح لـ“سبق“ المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، تفاصيل حادثة الدهس التي تعرض لها طالب بعد نزوله من حافلة مدرسية بمدينة الدمام، بأن الطالب تعرض لحالة دهس بعد نزوله من الحافلة المدرسية التابعة لشركة تطوير للنقل التعليمي التي تقله إلى منزله بعد نهاية اليوم الدراسي، مما أدى ذلك إلى وفاة الطالب رحمه الله رحمة واسعة.