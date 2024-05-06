برعاية وزير الإعلام.. اختتام "ميدياثون الحج والعمرة" وتكريم المشروعات الفائزة والجهات الشريكة

وشھد السباق هذا العام وصول عدد المسجلين إلى أكثر من 1300 فريق من مختلف مناطق المملكة، حيث تأهل منهم للمشاركة 30 فريقاً، تنافسوا في ثلاثة مسارات، صناعة المحتوى الإبداعي، اللّغات والترجمة، والخدمات والتسهيلات الإعلامية.