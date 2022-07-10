قطع لحم شهية بنكهة خيالية.. "المحشوش" على سفرة جازان في العيد
أعاد عيد الأضحى المبارك موروثًا شعبيًّا اشتهرت به منطقة جازان منذ القدم؛ حيث حرص الأهالي على إعداد أكلة "المحشوش" الشعبية أو ما يُعرف بـ"الحميس" وإحيائها كموروث شعبي وأكلة شهيرة في هذا الموسم خصيصًا.
واستخدم أهالي جازان قديمًا أكلة "المحشوش" كطريقة لحفظ اللحم لعدم وجود أجهزة التبريد آنذاك، وتوارثتها الأجيال في المنطقة، فغدت واحدة من الأكلات الشهيرة؛ حيث اعتادت النسوة منذ القدم على إعدادها من لحوم وشحوم الأضاحي، وتجهيزها للطهي بعد تقطيع اللحم والشحم في إناء مصنوع من الحجر عادة أو من المعدن أحيانًا.
ولطهي المحشوش يتم إذابة الشحم ومن ثم يوضع اللحم على دفعات، ثم يوضع عليه مزيج من خليط البهارات، ويُترك على النار لعدة ساعات مع تحريكه بين الحين والآخر، ومن ثم وضعه في إناء آخر مصنوع من الفخار.
ويتميز المحشوش بتجمده وبقائه لفترات طويلة تصل إلى شهور عدة مع احتفاظه بنكهته ومذاق خيالي لا يتغير.