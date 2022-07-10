قطع لحم شهية بنكهة خيالية.. "المحشوش" على سفرة جازان في العيد

واستخدم أهالي جازان قديمًا أكلة "المحشوش" كطريقة لحفظ اللحم لعدم وجود أجهزة التبريد آنذاك، وتوارثتها الأجيال في المنطقة، فغدت واحدة من الأكلات الشهيرة؛ حيث اعتادت النسوة منذ القدم على إعدادها من لحوم وشحوم الأضاحي، وتجهيزها للطهي بعد تقطيع اللحم والشحم في إناء مصنوع من الحجر عادة أو من المعدن أحيانًا.