خلال 2023.. "وافي" يرخّص 101.942 وحدة عقارية متنوعة للبيع على الخارطة

وأوضح الأمين العام للجنة البيع والتأجير على الخارطة نايف بن نواف الشريف، أن رخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة، شهدت نموًّا بلغ 63% خلال عام 2023 مقارنة بالعام الماضي؛ حيث تم الترخيص لـ3273 وحدة عقارية جديدة في جميع مدن ومناطق المملكة؛ مبينًا أن نسبة نمو المشاريع المنجزة بلغت 650% مقارنة بعام 2022، وقد تم إنجاز واكتمال 3640 وحدة سكنية لـ42 مشروعًا موزعة على مناطق المملكة.