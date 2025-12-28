النيابة العامة: الغش في وزن المنتجات أو مكوناتها بما يضر بصحة الحيوان انتهاك جسيم يستوجب المساءلة

وأوضحت النيابة أن أي تلاعب في مكونات الأعلاف أو وزنها، أو بيع منتجات مغشوشة تؤثر سلبًا على صحة الحيوان وسلامته، يدخل ضمن الأفعال المجرّمة التي تستوجب العقوبة، مشددة على أهمية التزام المنتجين والبائعين بالاشتراطات النظامية والمعايير الصحية المعتمدة.