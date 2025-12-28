محليات
النيابة العامة: الغش في وزن المنتجات أو مكوناتها بما يضر بصحة الحيوان انتهاك جسيم يستوجب المساءلة
حذّرت النيابة العامة من ممارسات الخداع في وزن المنتجات أو غشّها بطرق تضر بصحة الحيوان، مؤكدة أن هذه الأفعال تُعد انتهاكًا جسيمًا للأنظمة المعمول بها وتستوجب المساءلة النظامية.
وأوضحت النيابة أن أي تلاعب في مكونات الأعلاف أو وزنها، أو بيع منتجات مغشوشة تؤثر سلبًا على صحة الحيوان وسلامته، يدخل ضمن الأفعال المجرّمة التي تستوجب العقوبة، مشددة على أهمية التزام المنتجين والبائعين بالاشتراطات النظامية والمعايير الصحية المعتمدة.