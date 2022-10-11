بينها الموافقة على تحمل تكاليف الخدمات الإلكترونية لحاملي بطاقة "هيّا".. مجلس الوزراء يصدر 7 قرارات



سابعاً:

الموافقة على تعيين على وظيفة (وزير مفوض)، وترقية على المرتبة (الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:

ــ تعيين شافي بن بجاد بن عشق العتيبي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

ــ ترقية المهندس/ مطر بن عبدالله بن صالح المالكي إلى وظيفة (وكيل أمين) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة محافظة جدة.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، وجامعة الملك عبدالعزيز، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.