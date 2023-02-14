"فيصل بن فرحان" يلتقي عددًا من رؤساء مراكز الأبحاث في بروكسل

ودار الحديث، خلال اللقاء، حول أهمية العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي، واستعراض المحطات التي استطاعت من خلالها تلك العلاقات في ترسيخ أمن واستقرار المنطقة والعالم من الناحيتين الأمنية والاقتصادية، إضافة لاستعراض التحديات المشتركة، ومواقف المملكة منها، ومناقشة جهود المملكة في الوصول إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة (الروسية - الأوكرانية).