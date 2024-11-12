في مشاريع NHC.. قسط وقت الإنشاء 400 ريال فقط بالتعاون مع مصرف الراجحي في معرض سيتي سكيب

وقّعت NHC، خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب، اتفاقيتين بشكل حصري مع كلٍ من مصرف الراجحي وبنك البلاد، لتقديم عروض خاصة للعملاء الراغبين في الشراء في مشاريعها، وذلك في خطوة تهدف إلى تقديم حلول وعروض ومميزات تمويلية مبتكرة وحصرية لعملائها في المشاريع التي تنفذها الشركة أو بالشراكة مع المطورين العقاريين.
وبموجب الاتفاقية، يقدم مصرف الراجحي لعملاء NHC عرضًا حصريًا بهامش ربح 2.59% للمدعومين من صندوق التنمية العقارية دون شرط تحويل الراتب، إلى جانب هامش ربح خاص للعملاء غير المدعومين خلال فترة المعرض، وذلك دون رسوم إدارية للجميع. كما يمكن لعملاء NHC الحصول على بطاقة مكافأة مجانية مدى الحياة دون رسوم إصدار أو رسوم تجديد، مع نقاط ترحيبية تصل إلى 150 ألف نقطة، بالإضافة إلى الاستفادة من برنامج البطاقات الائتمانية “تساهيل” لتقسيط المشتريات مجاناً دون أرباح لمدة ثلاثة أشهر.
كما يمنح مصرف الراجحي عرضًا خاصًا بشكل حصري لعملاء الوطنية للإسكان من شريحة العملاء غير المدعومين بقسط ميسّر يبدأ من 400 ريال شهريًا لمدة 36 شهرًا، خلال فترة الإنشاء.
إلى جانب توقيع NHC اتفاقية مع بنك البلاد، ليقدم عرضًا مميزًا يشمل هامش ربح يبدأ من 2.99% للعملاء المدعومين وغير المدعومين، مع الإعفاء من رسوم إصدار بطاقة “تمكين بلس” مدى الحياة، وإمكانية تقسيط الدفعة الأولى دون أرباح. كما يتضمن العرض خصمًا خاصًا وحصريًا على هامش ربح منتجات التمويل الشخصي عند التقديم على تمويل البيع على الخارطة.
تأتي هذه الاتفاقيات ضمن جهود NHC لتوسيع خيارات التمويل وتسهيل عملية التملك للمواطنين، بما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.