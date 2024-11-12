في مشاريع NHC.. قسط وقت الإنشاء 400 ريال فقط بالتعاون مع مصرف الراجحي في معرض سيتي سكيب

وبموجب الاتفاقية، يقدم مصرف الراجحي لعملاء NHC عرضًا حصريًا بهامش ربح 2.59% للمدعومين من صندوق التنمية العقارية دون شرط تحويل الراتب، إلى جانب هامش ربح خاص للعملاء غير المدعومين خلال فترة المعرض، وذلك دون رسوم إدارية للجميع. كما يمكن لعملاء NHC الحصول على بطاقة مكافأة مجانية مدى الحياة دون رسوم إصدار أو رسوم تجديد، مع نقاط ترحيبية تصل إلى 150 ألف نقطة، بالإضافة إلى الاستفادة من برنامج البطاقات الائتمانية “تساهيل” لتقسيط المشتريات مجاناً دون أرباح لمدة ثلاثة أشهر.