السفيرة بواشنطن تلتقي الطلاب المشاركين في آيسف: نفخر بكم

التقت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، عبر الاتصال المرئي، وفد المنتخب السعودي للعلوم والهندسة المشارك في معرض ومسابقة ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2024" الذي يقام في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية خلال الفترة من 10 مايو حتى 18 مايو الجاري، ويشارك فيه 35 طالبًا وطالبة؛ تحفيزًا ودعمًا لهم خلال تمثيل الوطن في مسابقة آيسف، التي تعد أكبر مسابقة علمية عالمية طلابية، ويشارك فيها هذا العام أكثر من 1700 من الطلبة يمثلون 70 دولة، وتعد هذه المشاركة الـ18 للمملكة.