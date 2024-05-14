السفيرة بواشنطن تلتقي الطلاب المشاركين في آيسف: نفخر بكم

التقت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، عبر الاتصال المرئي، وفد المنتخب السعودي للعلوم والهندسة المشارك في معرض ومسابقة ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2024" الذي يقام في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية خلال الفترة من 10 مايو حتى 18 مايو الجاري، ويشارك فيه 35 طالبًا وطالبة؛ تحفيزًا ودعمًا لهم خلال تمثيل الوطن في مسابقة آيسف، التي تعد أكبر مسابقة علمية عالمية طلابية، ويشارك فيها هذا العام أكثر من 1700 من الطلبة يمثلون 70 دولة، وتعد هذه المشاركة الـ18 للمملكة.
وحضر اللقاء القنصل العام في لوس أنجلوس بندر الزيد، والملحق الثقافي في الولايات المتحدة الدكتور فوزي بخاري، ونائب الأمين العام لخدمات الموهوبين في موهبة رئيس الوفد السعودي الدكتور باسل السدحان، ومدير عام برامج الموهوبين ورئيس وفد وزارة التعليم الدكتورة جواهر اليوسف، وأعضاء الوفد السعودي.
وخلال اللقاء بينت السفيرة ريما بنت بندر أن الطلاب سفراء لبلدهم، مؤكدة أهمية تمثيل الوطن بالشكل الذي يليق باسم المملكة، معبرة عن فخرها بوصول الطلبة السعوديين لهذه المسابقة التي يتنافس فيها نخبة من الطلبة حول العالم.
وأشادت السفيرة بالجهود التي بذلت حتى وصل الطلبة إلى هذه المرحلة، محفزة الطلبة على الجد والمثابرة والعمل على تمثيل الوطن بشكل مشرف.
وقدمت شكرها للمتطوعين من المبتعثين الذين شاركوا في معرض آيسف العام الماضي؛ نظير حضورهم ودعمهم لزملائهم، والإسهام في استمرار وتطوير مستوى المشاركة.