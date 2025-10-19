هيئة تطوير الشرقية تُطلق فعاليات موسم الخبر 2025 بمشاركة "إثراء" وعدد من الشركاء

أعلنت هيئة تطوير المنطقة الشرقية اليوم، خلال اللقاء الإعلامي الذي عُقد في مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية "سايتك"، عن إطلاق فعاليات موسم الخبر 2025، الذي يُقام بدعم من هيئة تطوير الشرقية والهيئة السعودية للسياحة، وبالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) – إحدى مبادرات أرامكو السعودية – إلى جانب عدد من الداعمين والشركاء والرعاة من القطاعين العام والخاص.
وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة تطوير المنطقة الشرقية الدكتور طلال بن نبيل المغلوث أن موسم الخبر 2025، الذي تمتد فعالياته من 23 أكتوبر 2025 حتى 31 يناير 2026، سيمثل رافدًا اقتصاديًا مهمًا من خلال رفع نسب الإشغال الفندقي وتنشيط قطاعات الضيافة والتجزئة، وتعزيز مكانة المنطقة الشرقية كوجهة وطنية للثقافة والسياحة والترفيه، بما يعكس حيوية المنطقة وتنوعها الثقافي والاجتماعي.
وبيّن الدكتور المغلوث أن إجمالي الإنفاق المتوقع خلال الموسم يتجاوز 85 مليون ريال، مما يعكس الأثر الاقتصادي الإيجابي الكبير على المدينة ومرافقها، مشيرًا إلى أن الموسم سيوفر أكثر من 7200 وظيفة مباشرة وغير مباشرة تسهم في دعم الكفاءات الوطنية وتعزيز مشاركة الشباب في صناعة الفعاليات والسياحة.
من جانبه، أوضح مدير إدارة مكتب الوجهات السياحية في هيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس ثامر الشيخ أن الموسم سيقدم تجربة سياحية وترفيهية فريدة عبر أكثر من 147 فعالية متنوعة موزعة على سبع مناطق رئيسة تشمل:
ساحة الاحتفالات (الواجهة البحرية)
مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)
مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية (سايتك)
أجدان ووك
الشاطئ الرملي
كورنيش الخبر الشمالي
وأشار إلى أن أهداف الموسم تتمثل في رفع جودة الحياة للسكان والزوار، وتنشيط الاقتصاد المحلي، وزيادة معدلات الإشغال السياحي، إلى جانب تمكين رواد الأعمال والقطاع الخاص من خلال فرص استثمارية وتجارية جديدة.
وشهد اللقاء جلسة حوارية شارك فيها عدد من ممثلي الجهات المشاركة في تنظيم الموسم، ناقشوا خلالها أهمية التكامل بين القطاعات في دعم صناعة السياحة الوطنية وتعزيز جاذبية المنطقة الشرقية كوجهة ثقافية وترفيهية.
وشارك في الجلسة كلٌّ من:
المهندس محمد بن سعيد العبدالله، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع تحفيز الاستثمار في هيئة تطوير الشرقية
مصعب السعران، مدير مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) المكلّف
عبدالله الدخيل، المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للسياحة
بدر الرزيزا، رئيس نادي القادسية
سلطان محمد العتيبي، مدير الإعلام والتواصل المؤسسي في بلدية الخبر
حبيب المرزوق، الرئيس التنفيذي لشركة CreativeXP
وأكد المشاركون أن موسم الخبر 2025 سيعزز مكانة المدينة كوجهة سياحية وثقافية رائدة على مستوى المملكة والمنطقة، ويسهم في إبراز هوية الشرقية الغنية بتراثها وإبداعها، من خلال فعاليات تجمع بين الثقافة والترفيه والابتكار والاستدامة، بما يسهم في رفع جودة الحياة وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية.