هيئة تطوير الشرقية تُطلق فعاليات موسم الخبر 2025 بمشاركة "إثراء" وعدد من الشركاء

أعلنت هيئة تطوير المنطقة الشرقية اليوم، خلال اللقاء الإعلامي الذي عُقد في مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية "سايتك"، عن إطلاق فعاليات موسم الخبر 2025، الذي يُقام بدعم من هيئة تطوير الشرقية والهيئة السعودية للسياحة، وبالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) – إحدى مبادرات أرامكو السعودية – إلى جانب عدد من الداعمين والشركاء والرعاة من القطاعين العام والخاص.