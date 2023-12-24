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عبر "عين" و"مدرستي ".. جدول الحصص اليومية للأسبوع الدراسي الخامس
من الفصل الثاني.. تبدأ من السابعة صباحاً ثم تُعاد المواد على مدار اليوم
نشرت قناة "عين" جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الخامس من الفصل الدراسي الثاني عبر قنوات عين ومنصة مدرستي التعليمية.
واستعرض الجدول الحصص الدراسية لمراحل التعليم العام كافة عبر قنوات عين ومنصة مدرستي، التي تبدأ من الساعة السابعة صباحاً، ثم تُعاد المواد الدراسية على مدار اليوم عبر تردد (12437) على "عرب سات".
ويمكن للطلاب متابعة جداول الحصص الدراسية اليومية عبر حساب قنوات "عين" و"مدرستي" على موقع يوتيوب.