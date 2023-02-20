"مجموعة سليمان الحبيب" تنظّم امتحان الزمالة الإيرلندية في تخصص النساء والولادة

تستضيف مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية -لأول مرة بالمملكة- امتحان الزمالة الإيرلندية للأطباء في النساء والولادة "MRCPI"، بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان، يومي 24- 25 فبراير 2023م.
وبهذا تُعد المجموعة أولَ مُقَدّم خدمات رعاية صحية بالقطاع الخاص، يقوم بتنظيم هذا الامتحان بشكل دوري؛ مما يسهّل على الأطباء الراغبين في أداء الامتحان الحضور لمقر المستشفى دون الحاجة للسفر والتنقل.
وتأتي هذه الخطوة التي تُمَثل نقلةً نوعية في مجال التعليم الطبي، ترجمةً لبنود اتفاقية التعاون المشترك الموقّعة بين أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب الطبية، والكلية الملكية الإيرلندية للأطباء، والتي نَصّت على قيام مستشفيات المجموعة بتنظيم امتحانات الزمالة في تخصصات الطب الباطني والأطفال والنساء والولادة؛ من أجل تطوير أداء الممارسين الصحيين ورفع مستوى كفاءتهم، تماشيًا مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030.
من جهتها قالت الدكتورة شازية مقصود استشارية أمراض النساء والولادة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان: إن اختيار الكلية الملكية الإيرلندية لمستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية مقرًّا للاختبار؛ يؤكد المستوى المتقدم الذي وصلت إليه المجموعة على مستوى دول الشرق الأوسط والوطن العربي، من حيث توفر البنية التحتية والكفاءات، والمصداقية الطبية، وغيرها من الشروط العالمية، التي أهّلتها لنيْل ثقة تنظيم امتحان واحدة من أفضل وأقوى الزمالات الطبية، التي تحظى بالتقدير والاعتراف عالميًّا، وتتميز بأنها تعمل على تحقيق أعلى المعايير المهنية، والمحافظة عليها في الممارسة الطبية.
يُذكر أن المجموعة نظّمت العديد من امتحانات برامج الزمالة وشهادة الاختصاص، كما أطلقت "27" زمالة ودبلومة، ووقّعت -في وقت سابق- العديد من اتفاقيات تعاون مشترك مع أكثر من 18 جامعة دولية ومحلية أبرزها جامعة جورج واشنطن الأمريكية؛ حيث تَضمنت بنودها تنفيذَ برنامج زمالة أكاديمية لطب الطوارئ بالجامعة، وبرامج صحية أخرى تستهدف كل الأطباء العاملين في المملكة بمختلف تخصصاتهم.