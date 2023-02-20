"مجموعة سليمان الحبيب" تنظّم امتحان الزمالة الإيرلندية في تخصص النساء والولادة

من جهتها قالت الدكتورة شازية مقصود استشارية أمراض النساء والولادة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان: إن اختيار الكلية الملكية الإيرلندية لمستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية مقرًّا للاختبار؛ يؤكد المستوى المتقدم الذي وصلت إليه المجموعة على مستوى دول الشرق الأوسط والوطن العربي، من حيث توفر البنية التحتية والكفاءات، والمصداقية الطبية، وغيرها من الشروط العالمية، التي أهّلتها لنيْل ثقة تنظيم امتحان واحدة من أفضل وأقوى الزمالات الطبية، التي تحظى بالتقدير والاعتراف عالميًّا، وتتميز بأنها تعمل على تحقيق أعلى المعايير المهنية، والمحافظة عليها في الممارسة الطبية.