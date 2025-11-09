سبق ترصد : 20 دولة مهددة بتعليق عضويتها في الأمم المتحدة للسياحة بسبب تراكم المتأخرات المالية

كشفت وثيقة رسمية صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للسياحة (UN Tourism) خلال اجتماعات جمعيتها العامة السادسة والعشرين المنعقدة في الرياض، عن قائمة تضم 20 دولة مهددة بتعليق عضويتها في المنظمة الدولية، وذلك بسبب عدم التزامها بسداد اشتراكاتها المالية المتراكمة منذ سنوات طويلة.
وبحسب الوثيقة التي حملت الرقم A/26/6(b) rev.2، فقد أدرجت الأمانة العامة للمنظمة أسماء الدول الأعضاء الخاضعة لأحكام المادة 34 من النظام الأساسي والفقرة 13 من القواعد المالية حتى تاريخ 30 سبتمبر 2025، وهي الأحكام التي تجيز تعليق عضوية الدول المتخلفة عن سداد التزاماتها المالية.
وتشير الوثيقة إلى أن إجمالي المتأخرات المستحقة على هذه الدول بلغ أكثر من 9.6 ملايين يورو، فيما تراوحت مدد التأخر في السداد بين 6 و44 عامًا.
وجاءت قائمة الدول كما يلي:
أفغانستان، بوليفيا، بوروندي، الكاميرون، جمهورية إفريقيا الوسطى، تشاد، جيبوتي، إثيوبيا، غينيا، غينيا بيساو، ليبيريا، موريشيوس، ميانمار، النيجر، بابوا غينيا الجديدة، ساو تومي وبرينسيب، الصومال، السودان، توغو، اتحاد جزر القمر، وفانواتو.
وأوضحت المنظمة في ملخصها التنفيذي أن الأمين العام زوراب بولوليكاشفيلي قد وجّه خطابًا إلى الجمعية العامة في الرياض، أكد فيه أن هذه الدول تقع تحت طائلة المادة 34 التي تنص على تعليق الحقوق والامتيازات في حال الإخلال بالتزامات المساهمات المالية، مع الإشارة إلى أن بعض الدول قدمت طلبات إعفاء مؤقت لحين تسوية أوضاعها المالية.
ودعت المنظمة الدول الأعضاء إلى الالتزام بالسداد ضمن المواعيد المحددة لتجنب أي تأثير سلبي على تنفيذ برنامج عمل المنظمة ومشروعاتها الدولية، مشيدة في الوقت ذاته بالدول التي سارعت إلى تسوية التزاماتها بالكامل خلال العام الجاري.
يُذكر أن الاجتماعات الحالية للجمعية العامة في الرياض تُعد الأكبر في تاريخ المنظمة، بمشاركة ممثلين عن 150 دولة، حيث شهدت مناقشة عدة بنود محورية أبرزها تعليق العضوية، والإعفاءات المؤقتة، وترشيح جمهورية الدومينيكان لاستضافة الدورة الـ27 عام 2027.