فرقاطات وسفينة إمداد.. قائد الأسطول الغربي: عملية إجلاء رعايا 8 دول من السودان تمت بكل احترافية

وقال "عسيري" في تصريحات تلفزيونية: إن السفن اتجهت إلى بور سودان لنقل أكبر عدد ممكن، وبالفعل تمكنت السفن من أخذ الأعداد والعودة بهم، تتقدّمها سفينة جلالة الملك الجبيل، وتتبعها السفن الأخرى؛ مشيرًا إلى أن الإجلاء تم بكل احترافية.