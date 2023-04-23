فرقاطات وسفينة إمداد.. قائد الأسطول الغربي: عملية إجلاء رعايا 8 دول من السودان تمت بكل احترافية

قال قائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن يحيى عسيري: إن القوات البحرية السعودية نجحت في نقل رعايا أكثر من 8 دول عبر أربع سفن فرقاطات وسفينة إمداد، إضافة لموظفين من البنك الدولي (نساء ورجال) من السودان إلى السعودية.
وقال "عسيري" في تصريحات تلفزيونية: إن السفن اتجهت إلى بور سودان لنقل أكبر عدد ممكن، وبالفعل تمكنت السفن من أخذ الأعداد والعودة بهم، تتقدّمها سفينة جلالة الملك الجبيل، وتتبعها السفن الأخرى؛ مشيرًا إلى أن الإجلاء تم بكل احترافية.
وكانت القوات البحرية السعودية قد أنهت عملية إجلاء الرعايا السعوديين إضافة لرعايا عدد من دول الخليج والدول العربية والمنظمات الدولية.