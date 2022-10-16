"الفضلي" يرعى غداً انطلاق المعرض الزراعي السعودي بالرياض

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أسهمت في تحقيق عدد من المنجزات التي كان لها أثرها الواضح على القطاع الزراعي الذي حقق نموًا ملحوظًا في الناتج المحلي خلال الأعوام الماضية، حيث شهد القطاع قفزات مستمرة وتطورًا في جميع المجالات بعد إطلاق "نظام الزراعة" الذي يهدف إلى تنظيم الثروة الزراعية والحيوانية والمائية بالمملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.