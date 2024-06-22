"التعليم" تغير "فصول المناخ" بمسميات إجازات نهاية الفصول الدراسية

يُذكر أن وزارة التعليم تشدد وتبذل جهودًا كبيرة لتوعية الطلاب والطالبات بأهمية انتظامهم في الدراسة بعد الإجازات مباشرة، وتحارب ما يسمى في المجتمع بـ "الأسبوع الميت"، وهو الأول من كل فصل دراسي، وتتابع مع إدارات التعليم انطلاق كل فصل دراسي وانتظام الطلبة من أول يوم فيه.