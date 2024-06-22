"التعليم" تغير "فصول المناخ" بمسميات إجازات نهاية الفصول الدراسية

كشف التقويم الدراسي المعتمد للأعوام الخمسة المقبلة، والذي أعلنت عنه وزارة التعليم اليوم، عن إلغاء مسمى إجازات نهاية الفصل الدراسي الأول والثاني وتغيير مسمى فصول المناخ الذي تحل فيه بها.
ويكشف التقويم تغيير (إجازة الفصل الدراسي الأول) إلى مسمى إجازة الخريف، كذلك (إجازة الفصل الدراسي الثاني) إلى مسمى إجازة الشتاء.
يُذكر أن وزارة التعليم تشدد وتبذل جهودًا كبيرة لتوعية الطلاب والطالبات بأهمية انتظامهم في الدراسة بعد الإجازات مباشرة، وتحارب ما يسمى في المجتمع بـ "الأسبوع الميت"، وهو الأول من كل فصل دراسي، وتتابع مع إدارات التعليم انطلاق كل فصل دراسي وانتظام الطلبة من أول يوم فيه.