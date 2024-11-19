خلال منتدى مسك.. "البكر" يلقي الضوء على إنجازات استثنائية لبرنامج جودة الحياة

شارك الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة خالد بن عبدالله البكر، في جلسة حوارية خلال منتدى مسك العالمي 2024، تناولت التحولات التي شهدتها جودة الحياة في المملكة منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، ودور الرؤية في تمكين الشباب وتحقيق طموحاتهم.
وأكد البكر خلال الجلسة النقلة النوعية التي حققتها جودة الحياة منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، والتكامل بين الجهات الحكومية لتحقيق جودة حياة أساسها الإنسان، معتمدة على الشباب لتعزيز حيوية المجتمع.
وأشار إلى تحقيق بعض مستهدفات رؤية المملكة 2030 قبل موعدها بأكثر من 7 سنوات، مستشهدًا بمستهدف عدد الزيارات السياحية الذي حقق مستهدف 2030م بالوصول إلى 100 مليون زيارة سياحية في 2023م، بفضل جهود وزارة السياحة والهيئة السعودية للسياحة لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة، ما أدى إلى رفع المستهدف لعام 2030م إلى 150 مليون زيارة سياحية، ومثال آخر عن المواقع المسجلة في قائمة التراث العالمي والوصول إلى تسجيل 8 مواقع في 2024م محققين هدف 2030 لرؤية المملكة.
وتحدث الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة عن تمكين الشباب في قطاعات لم تكن مفعلة سابقاً، مثل قطاع الثقافة، وقطاع الترفيه، والذي تضمنت فعاليات وأنشطة يستطيع الشباب الاستمتاع بها، واستثمارها الفرص الاستثمارية في هذه القطاعات، إضافة إلى مساهمة هذه القطاعات في توليد الوظائف والمساهمة في الناتج الإجمالي السنوي للمملكة.