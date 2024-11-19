خلال منتدى مسك.. "البكر" يلقي الضوء على إنجازات استثنائية لبرنامج جودة الحياة

وأشار إلى تحقيق بعض مستهدفات رؤية المملكة 2030 قبل موعدها بأكثر من 7 سنوات، مستشهدًا بمستهدف عدد الزيارات السياحية الذي حقق مستهدف 2030م بالوصول إلى 100 مليون زيارة سياحية في 2023م، بفضل جهود وزارة السياحة والهيئة السعودية للسياحة لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة، ما أدى إلى رفع المستهدف لعام 2030م إلى 150 مليون زيارة سياحية، ومثال آخر عن المواقع المسجلة في قائمة التراث العالمي والوصول إلى تسجيل 8 مواقع في 2024م محققين هدف 2030 لرؤية المملكة.