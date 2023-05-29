"سيسكو": هجمات برامج الويب الخبيثة أكبر تهديد إلكتروني في الربع الأول من عام 2023

وحول الخطوات التي يتعين اتخاذها من الآن فصاعدًا أضاف: "يتعين على الشركات في ظل التزايد المستمر للتهديدات الإلكترونية اتخاذ التدابير الاستباقية لحماية نفسها من الهجمات المحتملة. ويعتبر أحد أهم العوائق التي تعترض أمن الشركات هو عدم تفعيل خاصية المصادقة متعددة العوامل (MFA) لدى العديد منها. ولمنع الوصول غير المصرح به إلى البيانات الحساسة يجب على الشركات استخدام تقنيات المصادقة متعددة العوامل، مثل Cisco Duo. كما أن حلول الكشف عن نقاط النهاية والاستجابة لها، مثل نقطة النهاية الآمنة من سيسكو، ضرورية أيضًا لاكتشاف النشاطات الضارة في الشبكة والأجهزة".