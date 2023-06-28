وزير الداخلية يتابع سير العمل في مركز العمليات الأمنية الموحدة بمكة المكرمة

رافق وزير الداخلية نائبه الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ومدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.