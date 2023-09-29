دراسة: نسبة الفقد والهدر بالغذاء بالمملكة "33%" بما يعادل 4 ملايين طن سنويًّا

أطلقت الهيئة العامة للأمن الغذائي، ممثلة في البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء، اليوم؛ حملة توعوية متزامنة مع اليوم الدولي للتوعية بالفقد والهدر الغذائي، الذي يوافق 29 من شهر سبتمبر من كل عام؛ بهدف زيادة الوعي بأهمية الأمن الغذائي، وتعزيز الممارسات السليمة للاستهلاك، والتحفيز على تبني الحلول التي تسهم في الحد من الهدر الغذائي.