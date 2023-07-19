‬بقيمة 19 مليون ريال تقريبًا.. شراكة بين "سقاية" و"إحسان" لتنفيذ مشروعات سقيا الماء

جدير بالذكر أن مؤسسة "سقاية" هي مؤسسة أهلية تعمل تحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتهدف إلى تمكين مشروعات سقيا الماء في القرى والهجر، كما تعمل على تنسيق برامج المياه وإدارتها؛ لتسهيل وصول المياه إلى محتاجيها، مع مراعاة معايير الجودة والاستدامة والفعالية.