"واحة الإعلام".. نافذة يطل منها العالم على مشروعات السعودية وخدمة ضيوف الرحمن

200 صحفي وإعلامي محلي ودولي، و50 وسيلة إعلامية ما بين محلية وعالمية، كل ذلك تستضيفه واحة الإعلام التي أطلقتها وزارة الإعلام، كمبادرة جديدة تزامنًا مع انعقاد ندوة الحج السنوية الكبرى.
وتهدف "واحة الإعلام" إلى تطوير مفهوم التغطية الإعلامية؛ لتسلط الضوء على السعودية عن طريق استخدام أفضل وسائل التقنية؛ ما يوفر الخدمات الإعلامية الجديدة والمتطورة للإعلاميين، ويسهل عليهم مهمة تغطية الأحداث الكبرى في السعودية، مثل موسم الحج.
وتعمل السعودية جاهدة لتوفير العناء الذي يتكبده الإعلامي لتغطية المناسبات الكبرى، ويطلع من خلالها الصحفيون والإعلاميون ووسائل الإعلام بصفة عامة على جهود السعودية في خدمة ضيوف الرحمن.
وتبرز واحة الإعلام المشاريع النوعية والضخمة التي تتبناها السعودية، والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية مواكبة لرؤية السعودية 2030.
ومن بين تلك المشاريع النوعية والضخمة: مشروع القدية، مشروع نيوم، مشروع البحر الأحمر للتطوير، مشروع جبل عمر، مترو الرياض، مترو جدة، متنزه الملك سلمان، مشروع الوديان، تطوير العلا، أمالا، بوابة الدرعية، الرياض الخضراء، مشروع محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، مشروع الرياض آرت، مشروع مسار الرياض الرياضي، روشن، مشروع السودة للتطوير، مشروع سكاكا للطاقة الشمسية، وغيرها من المشروعات.
كما تسلط الضوء على توسعة الحرمين الشريفين وتطوير المشاعر المقدسة؛ إذ شهدت في عهد الملك سلمان تطورًا كبيرًا.
وقد دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان العديد من المشاريع الرئيسية. ومن تلك المشاريع: مبنى التوسعة الرئيسي، ومشروع الساحات، ومشروع أنفاق المشاة، ومشروع محطة الخدمات المركزية للحرم، ومشروع الطريق الدائري الأول، وتدشين ما تبقى من مشروعات، وهي: مباني توسعة المطاف بكامل تجهيزاتها ومرافقها، وكذلك مباني المساطب، والمباني الأمنية.. وغيرها.
ومن بين المشروعات التي تصب في خدمة المشاعر المقدسة وخدمة ضيوف الرحمن: مشروع رؤى المدينة الذي أطلقه سمو ولي العهد على مساحة 1.5 مليون متر مربع، بطاقة استيعابية 149 ألف زائر في الليلة الواحدة؛ إذ يحتوي على 47 ألف غرفة فندقية.
ويمنح المشروع قاطني الفنادق، من مقدمة المشروع حتى آخره، إطلالة مباشرة على الساحات الشرقية للمسجد النبوي الشريف، إضافة إلى المناطق المظللة وأنظمة التبريد الطبيعية التفاعلية.