"واحة الإعلام".. نافذة يطل منها العالم على مشروعات السعودية وخدمة ضيوف الرحمن

ومن بين تلك المشاريع النوعية والضخمة: مشروع القدية، مشروع نيوم، مشروع البحر الأحمر للتطوير، مشروع جبل عمر، مترو الرياض، مترو جدة، متنزه الملك سلمان، مشروع الوديان، تطوير العلا، أمالا، بوابة الدرعية، الرياض الخضراء، مشروع محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، مشروع الرياض آرت، مشروع مسار الرياض الرياضي، روشن، مشروع السودة للتطوير، مشروع سكاكا للطاقة الشمسية، وغيرها من المشروعات.