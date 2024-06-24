غرفة أبها و"رانج للمعارض" توقّعان اتفاقية "معرض الكيف للقهوة والشوكولاتة 2" بالتزامن مع الموسم السياحي الصيفي 2024م

تم توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين كل من غرفة أبها وبين شركة رانج المحدودة لتنظيم المعارض والمؤتمرات؛ وذلك لتنفيذ النسخة الثانية والأضخم من (معرض الكيف للقهوة والشوكولاتة - أبها) وذلك بالتزامن مع موسم صيف أبها 2024.
وقد مثّل الغرفة في الاتفاقية أمين عام غرفة أبها الدكتور رياض عقران، فيما مثّل الشركة والمعرض رئيس مجلس الإدارة أ. أحمد بن حسن السهلي، وبحضور المدير التنفيذي للمعرض عبدالله البارقي، والمدير التنفيذي لشركة رانج ماجد عطيف، وتضمّن ذلك تحديد أطر التعاون المشتركة والأدوار المنوطة بالطرفين.
ويأتي ذلك في إطار دعم غرفة أبها للمبادرات النوعية والريادية، والتي تسهم في الرؤية السياحية الوطنية، وتتويجًا لنجاح الغرفة المستمر في تقديم خدماتها بشكل لا محدود وفق استراتيجياتها الرائدة لدعم الاستثمارات وتوفير الدعم لتحقيق مستهدفات تطوير القهوة ودعم مزارعيها في المنطقة وفق الإطار العام لها في رؤية 2030 بحكم كون منطقة عسير من أهم المناطق في زراعة البُن السعودي في المملكة العربية السعودية.
وكان المعرض قد أنهى مؤخرًا النسخة الأولى منه بنجاح كبير معززًا الشراكات المحلية لمزارعي ومستثمري القطاع فيما بينهم وبين المستثمرين المحليين والإقليميين، كما استطاع في نسخته الأولى التي أقيمت في منطقة جازان في مطلع يونيو الحالي أن يقدم تجربة مختلفة وثرية تحت شعار "القهوة في موطنها" جمعت عشاق القهوة ورواد الأعمال والمستثمرين، وأثمرت حضورًا نوعيًا وكبيرًا، وجمعت أبرز العلامات والبراندات في المجال تحت سقف واحد في محفل استضافه فندق راديسون بلو في جازان.
وفيما يؤكد توقيع هذه الاتفاقية على ريادة غرفة أبها ودعمها للسياحة المحلية والداخلية، ودعم رواد الأعمال وتعزيز الفرص ومنحها للمزارعين المحليين في المنطقة وأصحاب الاستثمارات في المجال، وكذلك دعم الموسم السياحي في منطقة جذب سياحي استثنائية تحظى بقبول عالمي وإقليمي ومحلي، وتعد من أبرز المصايف في المملكة والمنطقة، وفق رؤية استراتيجية لأمير المنطقة، ودعم لا محدود مستلهم من عمق رؤية 2030م.
ومن المتوقع بإذن الله أن يجذب المعرض الذي سيقام بمركز الأمير سلطان الحضاري وحصل على تصريح رسمي من هيئة المعارض أن يجذب مئات الآلاف من السياح المتوقع وجودهم في موسم صيف أبها، وأن يقدم تجربة فريدة استثنائية لا تقل عن النسخة الأولى للمعرض بحكم الخبرات العميقة التي تقدمها غرفة أبها والجهات المعنية وذات العلاقة في منطقة عسير وكذلك كون المنطقة تتميز بالثراء في المجال، ويوجد بها قرابة 700 مزرعة تزرع فيها أشجار البُن، وكذلك وجود مئات المستثمرين في المجال وأصحاب البرندات الأشهر.