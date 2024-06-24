غرفة أبها و"رانج للمعارض" توقّعان اتفاقية "معرض الكيف للقهوة والشوكولاتة 2" بالتزامن مع الموسم السياحي الصيفي 2024م

وكان المعرض قد أنهى مؤخرًا النسخة الأولى منه بنجاح كبير معززًا الشراكات المحلية لمزارعي ومستثمري القطاع فيما بينهم وبين المستثمرين المحليين والإقليميين، كما استطاع في نسخته الأولى التي أقيمت في منطقة جازان في مطلع يونيو الحالي أن يقدم تجربة مختلفة وثرية تحت شعار "القهوة في موطنها" جمعت عشاق القهوة ورواد الأعمال والمستثمرين، وأثمرت حضورًا نوعيًا وكبيرًا، وجمعت أبرز العلامات والبراندات في المجال تحت سقف واحد في محفل استضافه فندق راديسون بلو في جازان.