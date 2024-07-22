وحدة غسيل الكلى بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بحي الفيحاء في جدة تقدم أعلى درجات الرعاية والخصوصية بأحدث الأجهزة

وتقدم الوحدة وعيادات أمراض الكلى خدمات متنوعة بجودة عالية، فبالإضافة إلى الغسيل الكلوي يقوم بعلاج أمراض الكلى الحادة والمزمنة، والمتابعة قبل وبعد زراعة الكلى، وعلاج حالات كالحصى الكلوية واضطرابات أملاح ومستوى الحموضة بالدم، فضلاً عن تشخيص ومتابعة وعلاج ارتفاع ضغط الدم الثانوي والأساسي، وتقديم الرعاية لمصابي الفشل الكلوي الحاد، وتقييم وعلاج مراجعي التهاب الكلى، واضطرابات التوازن الحمضي القاعدي أو كليهما، والقصور الكلوي المتقدم، وتشخيص وعلاج أمراض العظام كلوية المنشأ، وغيرها من الحالات، بجانب توفير الأدوية الأساسية التي يحتاجها المراجع قبل وأثناء وبعد جلسات الغسيل، مع تقديم وجبتيْ فطور وغداء أثناء الجلسة، إضافة إلى أن المستشفى يخصص مواقف سيارات خاصة لمراجعيه، في موقع يُسهِل وصولهم إلى الوحدة.