وحدة غسيل الكلى بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بحي الفيحاء في جدة تقدم أعلى درجات الرعاية والخصوصية بأحدث الأجهزة

تتميز وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بحي الفيحاء في جدة، بأنها مجهزة لتقديم خدمات رعاية صحية شاملة، وفق أعلى معايير الجودة لمراجعي الفشل الكلوي، حيث يعمل بها كفاءات طبية على مستوى عالٍ من الخبرة والتأهيل، من استشاريين وفريق تمريضي وأخصائيين اجتماعيين وأخصائيي تغذية.
وقال د. محمد أنور استشاري أمراض الكلى والباطنة، إن الوحدة تقدم خدمات رعاية صحية تتسم بالشمول وتتوافق مع المعايير العالمية، للحالات الحرجة والطارئة والمزمنة، في بيئة تتميز بتوفر أعلى مستويات الخصوصية والراحة أثناء تلقي العلاج.
وأكد د. أنور أن الوحدة مزودة بأحدث أجهزة الغسيل الكلوي "Braun"، التي تُعد من أفضل التقنيات وأحدثها على مستوى العالم، وتتميز بأنها تحسب معدل التخلص من السموم آلياً، بالإضافة إلى الكفاءة ودرجات السلامة العالية، كما أنها مجهزة بشاشة كبيرة ترصد جرعة غسيل الكلى وجميع المؤشرات، بما في ذلك قياس ضغط الدم الآلي.
كما تم تأمين أحدث التقنيات التشخيصية والعلاجية الدقيقة، وفلاتر خاصة بالغسيل الدموي ذات كفاءة عالية، من كبرى الشركات العالمية، إضافة إلى المراقبة الدقيقة لجميع الإجراءات التي قد تؤدي إلى حدوث تلوث بكتيري أو فيروسي أو كيماوي.
وأضاف أن الوحدة تضم غرفاً خاصة بالغسيل الكلوي، مستقلة ومجهزة بأحدث التقنيات، وقد تم تصميمها وتجهيزها وفقاً لأعلى المقاييس، ويشرف على كل مراجع طاقم تمريضي خاص، وكذلك تم تخصيص غرف لمراجعي الأمراض التنفسية، وللمصابين بمرض التهاب الكبد الوبائي من النوع (C)، وكذلك للنوع (B)، بالإضافة إلى أن الغرف ذات إطلالات خارجية مميزة، تساعد في الشعور بالراحة والاسترخاء أثناء تقديم العلاج والغسيل، وتحتوي كل غرفة على سرير منفصل بجانب جهاز الغسيل الكلوي، ونظام صوتي ومرئي متطور يتيح للمراجعين مشاهدة عدة قنوات تلفزيونية متنوعة، وخدمات إنترنت مجاني.
وتقدم الوحدة وعيادات أمراض الكلى خدمات متنوعة بجودة عالية، فبالإضافة إلى الغسيل الكلوي يقوم بعلاج أمراض الكلى الحادة والمزمنة، والمتابعة قبل وبعد زراعة الكلى، وعلاج حالات كالحصى الكلوية واضطرابات أملاح ومستوى الحموضة بالدم، فضلاً عن تشخيص ومتابعة وعلاج ارتفاع ضغط الدم الثانوي والأساسي، وتقديم الرعاية لمصابي الفشل الكلوي الحاد، وتقييم وعلاج مراجعي التهاب الكلى، واضطرابات التوازن الحمضي القاعدي أو كليهما، والقصور الكلوي المتقدم، وتشخيص وعلاج أمراض العظام كلوية المنشأ، وغيرها من الحالات، بجانب توفير الأدوية الأساسية التي يحتاجها المراجع قبل وأثناء وبعد جلسات الغسيل، مع تقديم وجبتيْ فطور وغداء أثناء الجلسة، إضافة إلى أن المستشفى يخصص مواقف سيارات خاصة لمراجعيه، في موقع يُسهِل وصولهم إلى الوحدة.