الداخلية تستعرض طائرة دون طيار مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتستخدم للبحث والإنقاذ

واطلع زوار جناح وزارة الداخلية في المعرض، على آلية عمل طائرة دون طيار "درون" التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وكاميرا، وحساسات حرارية وحركية، ويمكنها التحليق على ارتفاع "30" كيلومترًا، وتستخدم في نقل الأغذية والأدوية والخدمات الإسعافية للمواقع التي يصعب الوصول إليها، كحوادث الإنقاذ الجبلية وحرائق الغابات والسيول.