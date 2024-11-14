الداخلية تستعرض طائرة دون طيار مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتستخدم للبحث والإنقاذ

تستعرض وزارة الداخلية في معرض "سيتي سكيب 2024"، الذي تنظمه وزارة البلديات والإسكان في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم - شمال مدينة الرياض، تحت شعار "مستقبل الحياة"، خلال الفترة "11-14 نوفمبر 2024م"، طائرة دون طيار "الدرون"، التي تستخدم في حالات الطوارئ وعمليات البحث والإنقاذ.
واطلع زوار جناح وزارة الداخلية في المعرض، على آلية عمل طائرة دون طيار "درون" التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وكاميرا، وحساسات حرارية وحركية، ويمكنها التحليق على ارتفاع "30" كيلومترًا، وتستخدم في نقل الأغذية والأدوية والخدمات الإسعافية للمواقع التي يصعب الوصول إليها، كحوادث الإنقاذ الجبلية وحرائق الغابات والسيول.
يُذكر أن مشاركة وزارة الداخلية في المعرض تهدف إلى إبراز التطور الذي شهدته الوزارة في ظل رؤية السعودية 2030، عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز منظومة الأمن الداخلي وإمكاناتها في حفظ الأمن، وتأمين الحدود وإدارة الأزمات والكوارث، وتعزيز العمل الميداني، والمحافظة على أمن البيئة واستدامتها؛ وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.