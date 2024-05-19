برئاسة السعودية المؤتمر العام للألكسو يختتم اجتماعه ويهدي العرب مرصدا للترجمة ويزهو بتثقافتهم في باريس

ووفقا لما جاء في قرارات المجلس التنفيذي بشأن القدس والأوضاع التربوية والثقافية والعلمية في فلسطين، قرر المؤتمر العام إدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة في القدس، ومواصلة الاستهداف والتحريض ضد المناهج التعليمية في المدينة، والمدارس، والتراث، والثقافة، وحرية العبادة، والانتهاكات المتواصلة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، كما أدان محاولات التهجير القسري بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس، واستغلال الوضع الراهن لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة، كما يدين استمرار الحفريات أسفل المسجد الأقصى، واقتحامات المستوطنين الصهاينة بحماية جيش وشرطة الاحتلال لباحاته.