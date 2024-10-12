مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 398 سلة غذائية في زنجبار وخنفر والوضيع بـ"أبين".. ويوزع 1500 كرتون تمر في "الوادي" بـ"مأرب"

يُذكر أن المشروع يهدف إلى تدريب الشباب والشابات اليمنيين على المهارات المهنية والتقنية والتجارية التي تشتمل على تصنيع الأغذية، والنول اليدوي، والخياطة، وصيانة السيارات، والهواتف المحمولة، والأجهزة المنزلية، وتقنيات صيانة وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، يستفيد منه 270 مستفيدًا بشكل مباشر، و1890 مستفيدًا بشكل غير مباشر.