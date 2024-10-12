مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 398 سلة غذائية في زنجبار وخنفر والوضيع بـ"أبين".. ويوزع 1500 كرتون تمر في "الوادي" بـ"مأرب"

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 398 سلة غذائية للأسرة الأكثر احتياجًا في مديريات زنجبار وخنفر والوضيع بمحافظة أبين، استفاد منها 2786 فردًا بواقع 398 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية في اليمن للعام 2024م.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق من جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
كما قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول بتسليم معدات أنظمة الطاقة الشمسية لمكتب وزارة التربية والتعليم الفني والتدريب المهني في محافظة تعز، وذلك ضمن مشروع التدريب المهني وريادة الأعمال، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالة المنشآت الصغيرة والأصغر "سبمس".
وسيتولى مكتب التدريب المهني في تعز الإشراف على تأهيل المتدربين على المهارات العملية في أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتركيب الألواح الشمسية، وحلول تخزين الطاقة، إضافة إلى المعرفة الشاملة حول أنظمة الطاقة الشمسية بما في ذلك المبادئ الأساسية في التصميم والتركيب والصيانة، يستفيد منه 60 متدربًا ومتدربة.
يُذكر أن المشروع يهدف إلى تدريب الشباب والشابات اليمنيين على المهارات المهنية والتقنية والتجارية التي تشتمل على تصنيع الأغذية، والنول اليدوي، والخياطة، وصيانة السيارات، والهواتف المحمولة، والأجهزة المنزلية، وتقنيات صيانة وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، يستفيد منه 270 مستفيدًا بشكل مباشر، و1890 مستفيدًا بشكل غير مباشر.
ويأتي ذلك ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتشجيع ثقافة ريادة الأعمال وتعزيز إمكانية توظيف ومشاركة أبناء وبنات الشعب اليمني في الحياة المهنية، ودعم حالة التعافي الاقتصادي.
كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1500 كرتون تمر للأسر الأكثر احتياجًا في مخيمات النازحين بمديرية الوادي في محافظة مأرب، استفاد منها 9000 فرد، وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية للعام 2024م.
وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم الأمن الغذائي في اليمن.