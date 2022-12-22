التصدعات تُخلي أحدث مجمع مدارس بوادي الفرع.. و"التعليم" تلتزم الصمت

أغلقت الجهات المعنية في محافظة وادي الفرع جنوب المدينة المنورة مجمع مدارس حديث للبنات قبل فترة طويلة، بعد أن كلف ملايين الريالات، بسبب التصدعات والانهيارات في المبني وفق قول مواطنين، الأمر الذي أعاد الطالبات إلى المدارس السابقة، فيما لم تفصح أي جهة عن سبب الإغلاق أمام الطالبات.
وفي الوقت الذي تساءل العديد من الأهالي عن سبب الإغلاق التزمت الجهات المعنية الصمت، حول المبني الحكومي الجديد الذي كلّف ملايين الريالات، متسائلين في الوقت نفسه عن العقوبات التي طالت المقاول أو المسؤول عن المبني الذي تركه في مهب الريح.
وتواصلت "سبق" مع المتحدث الرسمي لتعليم منطقة المدينة المنورة حول أسباب إغلاق هذا المجمع الحديث دون أن تتلقى أي ردّ حتى كتابة الخبر.