التصدعات تُخلي أحدث مجمع مدارس بوادي الفرع.. و"التعليم" تلتزم الصمت

وفي الوقت الذي تساءل العديد من الأهالي عن سبب الإغلاق التزمت الجهات المعنية الصمت، حول المبني الحكومي الجديد الذي كلّف ملايين الريالات، متسائلين في الوقت نفسه عن العقوبات التي طالت المقاول أو المسؤول عن المبني الذي تركه في مهب الريح.