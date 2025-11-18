"ترولي" توسع انتشارها في المملكة العربية السعودية بتوقيع شراكة استراتيجية مع "التسهيلات للتسويق"

أعلنت سلسة متاجر "ترولي"، إحدى أسرع سلاسل متاجر التجزئة نموًا في المملكة، عن توسيع انتشارها في المملكة العربية السعودية، من خلال توقيع شراكة استراتيجية جديدة مع شركة "التسهيلات للتسويق"-وهي إتحاد شراكات بين أرامكو السعودية وتوتال للطاقات- والتي تشمل علاماتها التجارية "سهل" و"توتال للطاقات" و"أرامكو"، لافتتاح عدد من المتاجر الجديدة داخل محطاتها في المملكة؛ مما يعزز حضور "ترولي" كوجهة مفضلة لمن يبحثون عن تلبية احتياجاتهم أثناء التنقل.
ومن المقرّر أن يتم افتتاح هذه الفروع الجديدة تدريجيًا بدءاً من شهر أكتوبر 2025م، لتخدم مختلف أحياء الرياض، وتقدّم تجربة تسوق عصرية متميّزة لعملاء محطات "سهل" و "توتال" و "أرامكو". حيث تمتاز "ترولي" بتوفير المواد الغذائية الخفيفة، والمشروبات المتنوعة، وتشكيلة واسعة من المنتجات والاحتياجات الأساسية لعملائها الكرام في مكان واحد.
قال السيد فيصل يعقوب بودي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة "ترولي"، في تصريح عقب رعايته لتوقيع الاتفاقية: "نحن في "ترولي" نؤمن بأهمية التوسع في السوق السعودي الذي يُعد من أكبر وأهم الأسواق في المنطقة، ويزخر بفرص واعدة للنمو. وتشكل شراكتنا مع شركة "التسهيلات للتسويق"- إتحاد الشراكات بين أرامكو السعودية وتوتال للطاقات-خطوة استراتيجية جديدة تعزز حضورنا وتوسّع انتشارنا عبر محطاتها المنتشرة في الرياض وباقي مناطق المملكة ، لنقدّم لعملائنا تجربة تسوّق عصرية وسلسة تواكب تطلعاتهم. وتأتي هذه الخطوة انسجامًا مع التزامنا بدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية الاقتصاد المحلي وتطوير بيئة الأعمال."
وفي ذات السياق، قال السيد محمد يعقوب بودي ، الرئيس التنفيذي لشركة "ترولي": يمثل تعاوننا مع شركة "التسهيلات للتسويق" -إتحاد الشراكات بين أرامكو السعودية وتوتال للطاقات- خطوة استراتيجية تعزز حضور "ترولي" كمكوّن رئيسي في منظومة الاقتصاد المحلي وتجارة التجزئة الحديثة في المملكة. هذا التعاون يفتح أمامنا آفاقًا جديدة للوصول إلى عملائنا عبر مواقع محورية من خلال محطات سهل وتوتال وأرامكو، مما يجعل تجربة ترولي أقرب إلى سكان المملكة، ويؤكد التزامنا بالمساهمة في مسيرة التنمية الوطنية الطموحة ضمن رؤية 2030.
ومن جانبه، عبّر المهندس أحمد فالح سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة "التسهيلات للتسويق"، عن سعادته بتوقيع هذه الشراكة مع "ترولي" الرائدة في قطاع التجزئة والتي تأتي ضمن مبادرة استراتيجية للشركة تهدف إلى الارتقاء بتجربة العملاء في محطات "سهل" و"توتال" و"أرامكو"، وتقديم نموذج جديد لمتاجر التجزئة في السوق السعودي التي تمتاز بخيارات التسوق السريع والمريح وجودة الخدمات المقدمة".
وبهذه الخطوة، تؤكد "ترولي" طموحها بأن تكون العلامة الرائدة في مجال متاجر التجزئة العصرية بالمملكة، من خلال الجمع بين الانتشار الواسع، وتجربة التسوق الراقية التي تلبي احتياجات العملاء اليومية بطريقة سلسة ومبتكرة. وحققت "ترولي" انجازًا متميّزًا ونجاحًا باهرًا بوصولها إلى أكثر من 57 فرعًا في الرياض خلال فترة وجيزة، مما يؤكد بأنها تسير بخطى ثابتة ورؤية واضحة وخطط استراتيجية طموحة لتحقيق المزيد من التوسع والنمو في كافة مدن المملكة.