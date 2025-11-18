"ترولي" توسع انتشارها في المملكة العربية السعودية بتوقيع شراكة استراتيجية مع "التسهيلات للتسويق"

وبهذه الخطوة، تؤكد "ترولي" طموحها بأن تكون العلامة الرائدة في مجال متاجر التجزئة العصرية بالمملكة، من خلال الجمع بين الانتشار الواسع، وتجربة التسوق الراقية التي تلبي احتياجات العملاء اليومية بطريقة سلسة ومبتكرة. وحققت "ترولي" انجازًا متميّزًا ونجاحًا باهرًا بوصولها إلى أكثر من 57 فرعًا في الرياض خلال فترة وجيزة، مما يؤكد بأنها تسير بخطى ثابتة ورؤية واضحة وخطط استراتيجية طموحة لتحقيق المزيد من التوسع والنمو في كافة مدن المملكة.