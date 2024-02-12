في هذا العام 2024، شهد عشاق كرة القدم حول العالم كأس موسم الرياض، الحدث الذي أعاد تعريف المعايير العالمية للفعاليات الرياضية. لم يكن هذا الحدث مجرد بطولة كروية، بل كان عرضًا سينمائيًا يجسد القدرات الفائقة للمملكة العربية السعودية وإمكاناتها الهائلة، وذلك بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة وجهود لا تتوقف من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.