"هاجت الفحول وتخوفت السيول".. "الحصيني" يبشّر ببداية الشتاء واستمرار "المطرية الـ5"

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: إن اليوم هو أول أيام المربعانية وهي البداية الفعلية للشتاء، مشيرًا إلى أن المربعانية يتخللها ثلاثة نجوم؛ حيث الإكليل ١٣ يومًا، والقلب ١٣ يومًا، والشولة ١٣ يومًا، ومجموعها بالجملة ٣٩ يومًا؛ لذا يطلق عليها تجاوزًا المربعانية.