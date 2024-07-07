"الحياة الفطرية": كن جزءًا من الحل وتوقف عن إطعام قرود البابون

وتتواصل جهود المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ضمن برنامج تقييم الأضرار والمعالجات المتكاملة والمستدامة لتزايد أعداد قرود البابون؛ حيث تم الانتهاء من دراسة وتقييم وحصر الأعداد والبؤر، ووضع خط الأساس، وإنهاء أغلب مراحل المعالجة في المناطق المتضررة وهي: (مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران).