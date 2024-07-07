"الحياة الفطرية": كن جزءًا من الحل وتوقف عن إطعام قرود البابون

دعا المركزُ الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إلى التوقف عن إطعام قرود البابون وتركها تعتمد على غذائها الطبيعي.
وقال المركز في تغريدة على حسابه في "إكس": إن إطعام قرود البابون يضر بتوازن النظام البيئي ويعرضها للمخاطر.. كن جزءًا من الحل وتوقف عن إطعامها.
وتتواصل جهود المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ضمن برنامج تقييم الأضرار والمعالجات المتكاملة والمستدامة لتزايد أعداد قرود البابون؛ حيث تم الانتهاء من دراسة وتقييم وحصر الأعداد والبؤر، ووضع خط الأساس، وإنهاء أغلب مراحل المعالجة في المناطق المتضررة وهي: (مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران).
ويأتي برنامج معالجة تزايد أعداد قرود البابون ضمن برامج المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في استعادة النظم البيئية، والعمل على ازدهارها واستدامتها، وحماية التنوع الأحيائي، وتحقيق التوازن البيئي، والارتقاء بالوعي المجتمعي إزاء القضايا البيئية، كما يعمل على تعظيم الأثر الإيجابي لأنشطته البحثية وتطبيق أفضل التجارب والممارسات العالمية لتحقيق الاستدامة البيئية وفق رؤية المملكة 2030 ومبادرة "السعودية الخضراء".