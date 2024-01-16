"وشاح النصر" يفوز بأول أشواط كأس الحفل الـ 15 لسباقات الخيل بميدان نجران

وتكون السباق من أربعة أشواط، خُصص الشوط الأول لخيل الإنتاج 2020 "مفتوح"، ومسافته 2000 مترٍ، وحصل على المركز الأول فيه الجواد "وشاح النصر" للمالك مانع يحيى زمانان، والشوط الثاني لخيل الإنتاج 3:0، ومسافته 2000 مترٍ، وحقق المركز الأول فيه الجواد "سطا" للمالك مانع زمانان.