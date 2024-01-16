"وشاح النصر" يفوز بأول أشواط كأس الحفل الـ 15 لسباقات الخيل بميدان نجران

نظّم ميدان فروسية نجران أمس، حفل سباقه الـ 15 للموسم الحالي، بدعم من نادي سباقات الخيل.
وتكون السباق من أربعة أشواط، خُصص الشوط الأول لخيل الإنتاج 2020 "مفتوح"، ومسافته 2000 مترٍ، وحصل على المركز الأول فيه الجواد "وشاح النصر" للمالك مانع يحيى زمانان، والشوط الثاني لخيل الإنتاج 3:0، ومسافته 2000 مترٍ، وحقق المركز الأول فيه الجواد "سطا" للمالك مانع زمانان.
كما خُصص الشوط الثالث لخيل الإنتاج + 4، "مفتوح"، ومسافته 2000 مترٍ، وحقق الجواد "الفاجي" للمالك علي هادي آل شرية المركز الأول فيه، والشوط الرابع "الكأس" لخيل الإنتاج 2021 "مفتوح"، ومسافته 1600 مترٍ، وحصد المركز الأول فيه الجواد "راية الجود" للمالك إسطبل آل طراح.