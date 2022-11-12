وزيرا المالية والصحة يشاركان في اجتماع نظرائهما من دول مجموعة العشرين

شارك وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، اليوم السبت في الاجتماع الثاني المشترك لوزراء المالية والصحة لدول مجموعة العشرين، الذي يُعقد تحت الرئاسة الإندونيسية في بالي، بحضور وزراء المالية والصحة بدول المجموعة، وعدد من ممثلي الدول المدعوة، ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية.
وخلال الجلسة الأولى التي حملت عنوان "صندوق الوساطة المالية الجديد للوقاية والتأهب والاستجابة للأوبئة" استعرض "الجدعان" جهود السعودية في مكافحة الأوبئة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، بما في ذلك جهودها خلال رئاستها مجموعة العشرين، منوهًا بالجهود المبذولة تحت الرئاسة الإندونيسية للمجموعة لإنشاء صندوق مكافحة الأوبئة، ولافتًا إلى أهمية تعزيز التضامن والتنسيق بين وزراء المالية والصحة في دول مجموعة العشرين من أجل معالجة الأزمات الصحية المختلفة.
وخلال الجلسة الثانية التي حملت عنوان "المهمة المستقبلية لفريق العمل المشترك بين الصحة والمالية" أكد "الجلاجل" أهمية تعزيز القدرة العالمية للاستعداد والاستجابة للجوائح المؤثرة على المجتمعات بمختلف فئاتها، مشددًا على محورية التعاون لتعزيز النظم الصحية، وتمويل نظام الصحة العالمي.
كما أثنى "الجلاجل" على دور فريق العمل المشترك للصحة والمالية في التعرُّف على الفجوات التمويلية، ونماذجهم المقترحة لتعزيز الهيكل العالمي الصحي.. مؤكدًا دعم السعودية لاستكمال العمل، ولاسيما فيما يتعلق بالتشخيص والرصد الصحي، وذلك بالتنسيق مع مجموعة عمل الصحة لتفادي الازدواجية.