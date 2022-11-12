وزيرا المالية والصحة يشاركان في اجتماع نظرائهما من دول مجموعة العشرين

وخلال الجلسة الأولى التي حملت عنوان "صندوق الوساطة المالية الجديد للوقاية والتأهب والاستجابة للأوبئة" استعرض "الجدعان" جهود السعودية في مكافحة الأوبئة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، بما في ذلك جهودها خلال رئاستها مجموعة العشرين، منوهًا بالجهود المبذولة تحت الرئاسة الإندونيسية للمجموعة لإنشاء صندوق مكافحة الأوبئة، ولافتًا إلى أهمية تعزيز التضامن والتنسيق بين وزراء المالية والصحة في دول مجموعة العشرين من أجل معالجة الأزمات الصحية المختلفة.